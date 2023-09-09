Співачка прощалася з ними на вокзалі, дівчатка їдуть на навчання.

Українська співачка Камалія розповіла, що її доньки-двійнята, які днями святкували 10-річчя, поїхали за кордон. Їх забрав обранець зірки - мільярдер Моххамад Захур, який піклується про них, коли вони перебувають в іншій країні.

Співачка показала щемливі миті прощання. Вона визнала, що їй було непросто відпускати дівчаток. Втім, Камалія щиро вірить, що доньки повернуться до України вже дуже скоро.

"Дуже було боляче розлучатися! Провела своїх діточок в Лондон. Сподіваюсь, що на наступних канікулах зустріну їх знову в Києві", - написала зірка.

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Камалія провела трохи часу з дівчатами у потязі, а після цього проводжала їх вже з перону. Вона махала донькам, які дивилися на неї у вікно.

Коментатори підтримали Камалію та зазначили, що їй точно не варто сумувати, адже вона має можливість відправити дітей у безпечне місце, де вони будуть спокійно навчатися. Також багатьох цікавило, чому співачка не може їхати разом з доньками. Користувачі пишуть:

"А чому ви їх не супроводжуєте? Просто я вас ще такою розгубленою не бачила!"

"Так складно розлучатися, я вас розумію, я теж свою доньку відправила"

"Відчуваю ваш біль, Камаліє".

Нагадаємо, у перший ювілей доньок Камалія здійснила їхню єдину мрію. Перед днем народження дівчата говорили, що хочуть лише цього. Тому співачка не могла їм відмовити.

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