Учора доньки співачки святкували перший ювілей - 10 років.

Українська співачка Камалія привітала своїх доньок-двійнят з днем народження. 6 вересня діти артистки святкували 10-річчя. На честь свята зірка здійснила єдину мрію своїх доньок.

"Наші принцеси відзначають перший ювілей — десятиріччя нестримної радості, яку вони принесли в наше життя! Як же ми мріяли подарувати їм справжнє свято з друзями, однокласниками, великим святковим тортом, фокусами, аніматорами… Та війна вносить свої нещадні корективи… Вона розлучила нас, штовхаючи дівчаток у небажане вигнання з рідної країни. А як же вони мріють жити в Україні! Я залишаюсь вдома, розуміючи, як і дуже багато українців, що моє місце тут, ми повинні робити все задля Перемоги", - розповіла Камалія в Instagram.

Діти співачки хотіли лише одного. На тлі того, що вони почали навчатися за кордоном, дівчата дуже мріяли про святкування свого дня народження в Україні. Їхнє бажання здійснилося.

Відео дня

"Захур був змушений бути разом з донечками, покинувши свій бізнес, але все заради дітей. З початком їхнього навчання в Лондоні з’явилося скромне прохання — єдиний подарунок, якого вони щиро бажали, це відзначити своє 10-річчя в Києві. Ми всім серцем прийняли їхнє бажання, усвідомлюючи, що серед буремності, хаосу просте та інтимне святкування в колі найдорожчих друзів і родини має незмірну цінність. І зараз лише так!" - зазначила співачка.

За словами Камалії, вона та її чоловік-мільярдер вірять у те, що війна скоро закінчиться, а Україна переможе. Співачка щиро бажає, аби усі родини нашої країни змогли об'єднатися та знову стати щасливими.

"Мріємо, щоб наші донечки виросли справжніми патріотками України! Любі наші дівчатка, міцного вам здоровʼя, щастя! Будь ласка, знайдіть кожна свою мету і ніколи не зраджуйте їй!" - додала Камалія.

У коментарях під дописом співачки фани приєдналися до привітань. Вони побажали дівчатам щасливого життя. Коментатори пишуть:

"Щиро вітаю дівчаток, всіх благ, усього лише найкращого"

"Прекрасні побажання, хай все здійсниться!"

"Вітаю з днем народження дівчат! Здоров'я, щастя та мирного неба!".

Нагадаємо, раніше співачка насмішила фанів. Вона показала, як "з'ясовує стосунки" з чоловіком-мільярдером.

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