Позитив натякнув, що у Наді є інший чоловік.

Український артист Олексій Завгородній на шоу "Комендантський чос" запропонував шанувальникам пари Наді Дорофєєвої і Володимира Дантеса написати в коментарях, до кого пішла співачка.

Таким чином він підігрів інтригу і змусив шанувальників думати, що причиною розлучення зіркової пари став саме інший чоловік. Втім, ні сама Надя, ні Володимир причину свого розставання не повідомили.

Також одна "армія" шанувальників раніше припустила, що Надя могла піти до ресторатора Михайла Кацуріна, який також розлучився зі своєю дружиною.

А ось інша "армія" знайшла схожість в ситуації з розлученням Потапа з Іриною Горовою і одруженням на Насті Каменських.

Відзначимо, Потап розлучився з Іриною, а потім він оголосив про розпад дуету "Потап і Настя". Незабаром шанувальники дізналися про одруження репера на співачці.

Схожа історія трапилася і з Позитивом. Група "Время і Стекло", в якій він виступав разом з Надею Дорофєєвою, розпалася. Пізніше стало відомо і про його розлучення з дружиною Анею Андрійчук. Тепер розлучилася і Дорофєєва. Шанувальники гадають, невже Надя пішла до Завгороднього.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес розлучилися. Про своє рішення пара публічно сповістила через соціальну мережу Instagram.

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