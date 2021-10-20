Співачка вважає, що вона виграла у змаганні зі стереотипами та упередженнями.

Українська співачка Джамала, яка на сьомому ефірі покинула шоу "Танці з зірками", емоційно прокоментувала свій виліт з проекту. За словами артистки, вона "знову перемогла".

На своїй сторінці в Instagram Джамала подякувала усім, хто допомагав їй опановувати танці.

За словами співачки, вона не шкодує про участь у проекті, адже шоу дало їй можливість випробовувати себе.

"І я знову перемогла!!! Перемогла у змаганні зі стереотипами й упередженнями. Я довела собі та вам, що можна бути одночасно співачкою, мамою, можна виграти всі вокальні конкурси", - написала Джамала.

Окремо вона відзначила свого партнера по танцях Антона Нестерка. Джамала побажала йому повернення на паркет у наступному сезоні. Також співачка пожартвала, що буде ревнувати Нестерка до його нової партнерки. За словами зірки, вона вже давно не бачила на шоу танцівника такого рівня.

"Я показала, що на змагання не обов‘язково йти зі статусом. На паркеті немає народних артистів, переможниць Євробачення, олімпійських чемпіонів тощо. На паркеті є тільки багато роботи та 100% щирість. І вона була зі мною весь проєкт — в рухах і номерах, в словах і емоціях. Жодна мелодія або пісня в моїх виступах не була випадковою!!!", - емоційно додала Джамала.

Також вона окремо подякувала фанатам та глядачам шоу, які вболівали за неї у "Танцях з зірками". За словами Джамали, ця підтримка надихає її бути сміливою. На паркеті співачка знайшла справжніх друзів, тому вона покидала проект майже без суму. Усім учасникам, які залишилися на шоу, вона побажала сили та азарту.

Напередодні вильоту з шоу "Танці з зірками" Джамала дала УНІАН ексклюзивне інтерв'ю, яке можна прочитати за цим посиланням.

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Автор: Поліна Кузенко