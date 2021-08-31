На YouTube більше немає кліпів співачки за останні три роки.

Кліпи популярної співачки Джамали зникли з її YouTube-каналу. Поки не зрозуміло - вони приховані або зовсім видалені.

Відзначається, що це міг зробити тільки продюсер зірки Ігор Тарнопольський, тому, що саме у нього є доступ до її каналу на сервісі. Сама співачка поки ніяк не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, Джамала стала учасницею п'ятого сезону шоу "Танці з зірками". З ким вийде на паркет танцювального шоу зірка поки невідомо.

"У мене буде шанс навчитися, вивести танцювальні скіли на новий рівень, адже я - учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками" на телеканалі 1+1. Звичайно, будуть злети і падіння. Але буду дуже чекати, що ви мене підтримаєте у всіх моїх проявах. До зустрічі на "Танцях"", - прокоментувала Джамала свою участь.

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Автор: Діана Могилєвич