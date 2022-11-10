Актриса розповіла, що 10 років намагалася завагітніти, але у неї не виходило.

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон побудувала успішну кінокар'єру, проте материнського щастя вона так і не зазнала. Чому у неї немає дітей - зірка розповіла в інтерв'ю Allure.

Актриса зізналася, що про народження дитини почала замислюватися тільки після 30 років. За її словами, вона спробувала штучне запліднення, пила китайські чаї і робила інші речі, які могли їй допомогти завагітніти. Але нічого з перерахованого не дало позитивного результату.

Більш того, вона згадала і засудження громадськості через те, що не народила дитину. Подейкували, що Бред Пітт пішов від неї до Анджеліни Джолі саме тому, що у Еністон на першому місці була кар'єра, а не сім'я і діти.

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Зараз же 53-річна Джен зізнається, що шкодує, що не заморозила свої яйцеклітини. Можливо, хоча б так їй вдалося б стати мамою.

Дженніфер Еністон спростувала чутки про свій "егоїзм"

"Я б віддала все, якби хтось сказав мені: "Заморозь свої яйцеклітини. Зроби собі послугу". Писали про те, що я була егоїсткою. Я просто дбала про свою кар'єру. Не дай Бог жінці бути успішною і не народити дитину! І причина, чому мій чоловік залишив мене, чому ми розлучилися і розірвали наш шлюб, ніби полягав у тому, що я не хотіла народжувати йому дитину. А це була абсолютна брехня".

Вона додала, що її життєвий шлях був нелегким, але вона вдячна всьому, що з нею сталося, адже так вона стала тією, ким є зараз.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон зізналася, який розлад отруює їй життя.

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