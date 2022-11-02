Голлівудська актриса вимагає від не менш відомого колишнього чоловіка 100 мільйонів доларів (майже 4 мільярди гривень).

Зірка культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон має намір відсудити у колишнього чоловіка 100 мільйонів доларів (майже 4 мільярди гривень). Розбіжності з Бредом Піттом виникли на тлі його рішення продати продюсерський центр "Plan B", який вони заснували і вели разом з Еністон. Однак Пітт вирішив виставити його на продаж, не повідомивши екс-дружину. Про це повідомляє видання Heat World, посилаючись на слова свого інсайдера, наближеного до зірок.

"Справа не тільки в грошах. Для Джен не менш важливі принципи. Суть полягає в тому, що вона була одним із творців і засновників Плану Б. Хоча він офіційно перейшов до Бреда, вона не отримала нічого подібного до заслуженого визнання за те, що працювала над його створенням з самого початку. До того ж вона виступала як фактичний консультант протягом багатьох років, коли Бреду потрібно було підкинути ідеї для проектів або прийняти рішення про великі інвестиції", - цитує видання слова свого джерела.

Тепер актриса хоче отримати визнання себе співавтором проекту "Plan B" і матеріальну компенсацію. Зірка вважає, що це крапля в морі в порівнянні з тим, скільки Пітт отримає від продажу продюсерського центру.

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"Джен все ще піклується про Бреда і не говорить про нього нічого поганого. Але подібний інцидент є жорстоким нагадуванням про те, що у них є проблеми, на які вона скаржилася всі ці роки. Якщо Бред хоче вчинити правильно по відношенню до Джен, він залізе в свою кишеню і випише їй чек на 100 мільйонів доларів, що буде краплею в морі, якщо цей продаж відбудеться", - додав Інсайдер видання.

Стосунки Дженніфер Еністон та Бреда Пітта

Пара познайомилася в 90-х, а весілля зіграла в 2000. Їх вважали однією з найкрасивіших і найміцніших пар в Голлівуді, проте в 2004 році шанувальники були шоковані новиною про їхнє розставання.

З'ясувалося, що всьому виною роман Пітта з Анджеліною Джолі, що спалахнув на зйомках фільму "місіс і містер Сміт". Відомо, що навіть після розлучення Еністон і Пітт зберігали дружні взаємини і були партнерами по бізнесу.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон не могла зніматися в кіно через розв'язану Росією війну.

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