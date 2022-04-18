Еністон багато років страждала лунатизмом.

Американська актриса Дженніфер Еністон розповіла, що з 30 років почала боятися приходу ночі. За словами актриси, у неї було хронічне безсоння, а також вона страждала лунатизмом.

Про це повідомляє People.

Еністон зазначила, що щоночі вона лягала в ліжко, але не могла заснути. Вона просто дивилася в стелю або рахувала в розумі, скільки їй залишилося поспати до підйому. І чим більше вона про це думала, тим менше їй хотілося спати.

Також Дженніфер зізналася, що могла ходити уві сні: "Так, я робила це. Мене розбудила домашня сигналізація, яку я запустила. І я не думаю, що зі мною подібне відбувається зараз, – це було, коли я дуже недосипала".

Пізніше зірка звернулася за допомогою до лікаря, який виписав їй препарати від безсоння. Також Еністон почала робити перед сном розтяжку або займається йогою.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Еністон звернулася до українок на тлі війни. Також вона приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям.

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