Подружжя перебувало у шлюбі 16 років.

Американська акторка, зірка фільмів "Фантастична четвірка" та "Ласкаво просимо до раю!" Джессіка Альба розлучається з чоловіком – кінопродюсером Кешом Ворреном. Стало відомо, яка причина розлучення зірок, які перебували у шлюбі 16 років.

Як повідомляє видання TMZ, експодружжя більше не живе разом та наразі займається шлюборозлучним процесом. Самі знаменитості поки що не оголошували про свій розрив публічно, однак робили натяки на це. Акторка та продюсер з'являлися на публіці без обручок та окремо один від одного. Востаннє їх. бачили разом ще в листопаді минулого року.

Інсайдер у коментарі для видання People зазначив, що парі дійсно не вдалося врятувати шлюб. Водночас, попри розлучення, вони залишилися у граних стосунках та продовжують спілкуватися. А ось причиною розлучення не стали гучні скандали чи зради, а те, що, між закоханими зникли почуття та іскра, яка була раніше.

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"Незалежно від того, що відбувається зараз, схоже, вони залишаться близькими. Якщо вони подають на розлучення, то не через якусь ненависну драму. Вони все ще мають щасливий вигляд разом. Проте роками Джесс згадувала, що важко зберегти іскру", – розповів інсайдер.

До слова, Альба та Воррен познайомилися 2004 року під час знімань фільму "Фантастична четвірка". Майже одразу після знайомства вони закрутили роман. Кеш освідчився коханій у 2007-му, а вже за річ вони одружилися у Беверлі-Гіллз. В пари є троє дітей – 16-річна донька Хонор, 13-річна донька Хейвен та 7-річний син Хейс.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучились через вісім років після розриву. Адвокат актриси зазначив, що вона "виснажена", але відчуває "полегшення". Експодружжя уклало угоду про офіційне розлучення.

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