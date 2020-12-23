Актриса постала у відвертому образі.

Відома актриса Джессіка Альба опублікувала в Instagram новий знімок.

Зірка знялася на обкладинку глянцевого журналу Women's Health. Вона постала в білому топі і трусиках із завищеною талією. А на другому фото вона позує також в білій спідній білизні, але вже іншої моделі. Другий комплект виконаний з гумками на стегнах і плечах.

Хто така Джессіка Альба:

Альба народилася 28 квітня 1981 року в місті Помона, штат Каліфорнія

У віці 12 років вона відвідала своє перше заняття з акторської майстерності, а вже 9 місяців потому підписала контракт з агентом

Проривом для неї став кастинг у Джеймса Кемерона, який відібрав її з 1200 інших претенденток на роль генетично спроектованого суперсолдата Макс Гевари в телесеріалі "Темний ангел"

Вона часто почала з'являтися в списках найсексуальніших жінок планети

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич