Адвокат актриси зазначив, що вона "виснажена", але відчуває "полегшення".

У вересні 2016 року знаменита американська акторка Анджеліна Джолі подала на розлучення зі своїм чоловіком – голлівудським актором Бредом Піттом. Через вісім років після розриву пари та тривалої судової тяганини вони нарешті уклали угоду про офіційне розлучення.

Як повідомляє видання Associated Press, сталося це у понеділок, 30 грудня. Інформацію виданню підтвердив адвокат артистки Джеймс Саймон. Наразі подружжя ще не отримало документів про розлучення. Їм вдалося лише дійти згоди в тому, аби укласти договір про офіційний розрив стосунків. За словами юриста, Джолі почувається виснаженою, але водночас вона щаслива, що їхня історія з колишнім добігає кінця.

"Більше восьми років тому Анджеліна подала на розлучення з містером Піттом. Вона і діти залишили все майно, яким вони володіли разом з містером Піттом, і відтоді вона зосередилася на пошуку миру і зцілення для своєї сім'ї. Це лише одна частина тривалого процесу, який розпочався вісім років тому. Відверто кажучи, Анжеліна виснажена, але вона відчуває полегшення від того, що ця частина вже позаду", – поділився Саймон.

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Наразі жодні судові документи про угоду ще не були подані, і остаточне затвердження цього документу має надати суддя. До слова, адвокат 61-річного актора поки що не коментував новину про це.

Як відомо, одна з найвідоміших пар в Голлівуді була разом 11 років, а офіційний шлюб уклала лише 2014 року. У Бреда та Анджеліни є шестеро спільних дітей – близнюки Вів'єн та Нокс, доньки Шайло та Захара і сини Пакс й Меддокс. Новина про їхній розрив приголомшила світ 2016 року. Тоді Джолі звинуватила чоловіка в неналежному ставленні до неї та дітей. Вона зазначила, що актор в нетверезому стані був агресивним до них під час сімейної подорожі на приватному літаку. Він, мовляв, поводився грубо й застосовував фізичну силу.

Довгі роки між ними тягнулася судова тяганина за опіку над дітьми та майно, нажите під час стосунків, зокрема, за французький маєток-виноробню Château Miraval. Врешті, дехто з дітей не став чекати завершення судів та зрікся зіркового батька. Йдеться про 15-річну Вів'єн, яка відмовилася від прізвища батька, оскільки не спілкується з ним вже кілька років. До цього від його прізвища вже відмовилася старша донька експодружжя Захара. Тепер у їхніх прізвищах залишилася лише частка Джолі.

Нагадаємо, раніше Джолі зізналася, що почувається самотньою після скандального розлучення з Піттом. Попри славу та шістьох дітей, яких виховує акторка, вона часто проводить час на самоті.

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