Співачка змила косметику і показалася в "чистому" вигляді.

51-річна відома співачка Дженніфер Лопес опублікувала в Instagram відео, на якому показала, як змиває макіяж.

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Спочатку на кадрах Джей Ло постала в шовковому золотистому халатику, з яскравим макіяжем і високим пучком на голові. Потім вона почала перед камерою змивати косметику різними засобами зі своєї продукції.

Варто відзначити, що співачка не виглядає на свій вік. Зрозуміло, без макіяжу зірка виглядає по-іншому, але природність їй личить.

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Автор: Діана Могилєвич