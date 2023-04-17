Фрік стверджує, що він говорив з людьми Медведчука.

Російський фрік Микита Джигурда заявив, що йому "пропонували" стати президентом України. Через це він нібито не відмовлявся від українського громадянства.

В ефірі російського радіо "КП" Джигурда стверджував, що це нібито відбувалося в 2013 році. З ним говорили люди з оточення "кума Путіна" Віктора Медведчука. За словами Джигурди, це було до серіалу "Слуга народу".

"Якраз в 2013 році я зустрічався з людьми Віктора Медведчука і мені на рівні СБУ, тільки тих, хто за РФ, було запропоновано стати кандидатом в Президенти України. До Зеленського, ще не було серіалу, його розкручували англосакси", - заявив фрік.

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На цьому "зізнання" Джигурди не закінчилися. Він стверджував, що нібито тому тоді відмовлявся отримувати російське громадянство. Путініст погодився на пропозицію Медведчука і був упевнений, що у нього все вийде.

Скандальний фрік всерйоз вірив у те, що може стати президентом. Джигурда навіть намагався створити собі "імідж". Він розповів, що виступав з групою і співав українські пісні. Крім цього путініст згадав про Майдан і заявив, що там він співав "свою версію" гімну.

Нагадаємо, раніше Джигурда, який підтримує путінську агресію, відвідав тимчасово окуповану Волноваху. Там він зачитав свої "патріотичні" віршики.

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