Джонні Депп змінив імідж.

Голлівудський актор і музикант Джонні Депп після закінчення судів зі своєю екс-дружиною Ембер Херд і перемогою над нею вирішив змінити імідж.

І якщо раніше він носив бороду і вуса, то зараз вирішив їх збрити. У такому образі він з'явився на Гельсінкському блюзовому фестивалі. Він виконав кілька своїх пісень та інші відомі хіти.

Попри примітний стиль одягу - бохо, шанувальники не відразу впізнали Джонні Деппа. І все через гладке обличчя, з яким його вже давно ніхто не бачив.

Багато користувачів мережі відзначили, що борода і вуса більше підходили Деппу. А зараз він, на їхню думку, виглядає як звичайний чоловік середніх років.

Нагадаємо, як змінювався образ Джонні Деппа за час його кар'єри.

Крім того, Ембер Херд також не особливо сумує після закінчення судів. Нещодавно її застали під час шопінгу в магазині. Однак як тільки зрозуміла, що її знімають папараці, тут же кинула речі і втекла.

Вас також можуть зацікавити новини: