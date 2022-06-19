Шанувальники застали актрису Ембер Херд в одному з магазинів одягу. Там вона не розмінювалася на дрібниці і набрала цілий візок нарядів, проте як тільки зрозуміла, що її знімають папарації, тут же кинула речі і втекла. Про це повідомляє видання TMZ і публікує відповідні знімки.
Відзначимо, відразу після того, як суд зобов'язав Ембер Херд виплатити Джонні Деппу компенсацію в розмірі 8,3 мільйона доларів, актриса заявила, що у неї зовсім немає грошей. Однак, судячи з асортименту в кошику, гроші на шопінг у зірки все ж є.
Також після суду скандальна Херд заявила, що досі любить Джонні Деппа.
Нагадаємо, як змінювався образ Джонні Деппа за час його кар'єри.