Український артист Дзідзьо опублікував в Instagram фотографію будинку, в якому він купив два роки тому квартиру.
"Два роки тому я купив дуже красиву квартиру, з вікон якої відкривається вода, гори і мій улюблений захід. Коли шукав, то перебрав багато варіантів, хотів поєднати роботу в Києві і життя серед природи", - написав артист.
У коментарях його екс-дружина, співачка Славія подякувала Михайлу за те, що він здійснив її мрію. За її словами, вона закохалася в цей будинок з першого погляду. Своєю чергою Дзідзьо написав, що їй це місце дуже йде.
Шанувальники пари одразу помітили їх листування в коментарях і запідозрили їх у возз'єднанні. Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що Дзідзьо і Славія розлучилися через 20 років спільного життя. Вже рік вони разом не живуть.
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