Все це сталося ще декілька років тому.

Українська співачка та екс-учасниця легендарної жіночої групи "ВІА Гра" Міша Романова розповіла про конфлікт з Вірою Брежнєвою. Як виявилося, між ними виник конфлікт. Брежнєва навіть писала Романовій жорстке повідомлення.

"З Вірою ми ніколи не були подругами і навіть у нас був там такий невеликий конфлікт. Я не знаю, чому я про це згадала, але це дуже була стара історія цій історії, мабуть, 5 років. Коли я пішла з гурту, вона дуже різко відреагувала на одне із моїх перших інтерв'ю .Я дуже здивувалась, чому вона це зробила, адже ми з нею зовсім не були подругами і наші інтереси були досить різними", - розповіла Романова в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Тоді співачка пояснювала, чому пішла з "ВІА Гри". Судячи з усього, Брежнєвій це не сподобалося. Вона навіть вирішила написати Романовій про своє обурення.

Відео дня

"Я назвала одну із причин, чому я покинула групу, і вона мені написала СМС. Воно було досить у жорсткій та грубій формі, вона мене звинуватила у брехні. Що я там щось не договорила або сказала, що я захотіла розвитку сольного, адже це нормально. Я відповіла їй в такий же формі... Ми з нею не дружили і вона не знала там про якісь мої плани, і я взагалі не зрозуміла, чому вона мені написала так", - зізналася співачка.

Нині ж вона не хоче казати щось погане про Брежнєву. За словами Романової, вона дуже поважає артистку. Окрім цього, вона гарно відноситься до Костянтина Меладзе, тому не буде ображати жінку, яку він кохає.

Нагадаємо, раніше Романова "засвітила" свого таємничого коханого.

Вас також можуть зацікавити новини: