Дівчина не була багатослівною.

Друга дружина турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - Лілія Реус - висловилася про стосунки з екс-чоловіком. На своїй сторінці в Instagram вона поспілкувалася з шанувальниками і відповіла на їхні коментарі.

Так, одна з підписниць висловила жаль, що Мурат і Лілія розлучилися. Однак сама Реус не стала лити сльози, вона лише лаконічно написала: "У житті буває все".

Подробиці розлучення Лілія не озвучила, як і Мурат Налчаджіоглу. Цю інформацію вони поки тримають в таємниці.

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Розлучення Мурата Налчаджіоглу і Лілії Реус

Нещодавно з'явилися чутки про розлучення пари. Вони видалили з соцмереж будь-які свідоцтва про їхній шлюб, а також перестали з'являтися на сторінках одне одного. Незабаром Мурат попросив шанувальників поважати його особисте життя і не втручатися в нього. При цьому він натякнув, що у них з Лілією виник серйозний конфлікт.

Після цього бізнесмен почав з'являтися в компанії різних жінок. А недавно він і зовсім показав публіці свою нову обраницю, модель на ім'я Анастасія. Пара разом відпочивала в Дубаї, а зараз полетіла до Туреччини, на батьківщину Мурата.

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