Закохані провели час разом.

Нещодавно стало відомо про нові стосунки турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу з моделлю Анастасію. Раніше вони провели час разом у місті Дубай, проте днями чоловік повіз дівчину до своєї батьківщини.

Відповідні фото та відео пара виклала в мережу. На них видно, що закохані гуляли містом Стамбул, ходили на шопінг та відпочивали.

Також Анастасія на своїй сторінці поділилася відео, як вони з коханим насолоджувалися заходом сонця на узбережжі та катаються на машині по нічному місту.

Відео дня

Проте не всім підписникам сподобалась зовнішність нової дівчини Мурата. Їй почали писати хейтерські коментарі, нібито вона "вся зроблена". Та Анастасія не стала мовчати і відповіла на критику.

"Якщо ви хочете мене задіти вашою нетактовністю та нелюбов'ю до себе, то ви помиляєтесь. Те, що ви мені пишете, це про вас, а не про мене. Не заходьте до такої жахливої та негарної дівчини, як я. Все просто, якщо хтось вам не подобається - не заходьте на його сторінку", - зазначила дівчина.

Нагадаємо, бізнесмен Мурат Налчаджіоглу зовсім нещодавно розлучився зі своєю другою дружиною Лілією. Офіційно цю інформацію він не коментує. Подейкували, що розрив стався через його невірність.

До слова, першою дружиною Мурата була співачка-зрадниця Ані Лорак, з якою він виховує 12-річну доньку Софію. Пара не підтримує зв'язок через різні політичні погляди.

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