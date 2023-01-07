Христина зізналася, що дала собі час пережити цей біль.

Український нотаріус Христина Горняк чесно зізналася, як переживає розлучення з шоуменом Володимиром Остапчуком. В інста-сторіз вона розповіла, що дає собі час відійти від пережитого і додала, що будь-який біль має свій кінець.

"Не буде рана кровоточити вічно. Тому дайте собі час і проживіть всі моменти гідно, я саме так і роблю. А ще... все дається для досвіду, тому вчимося", - сказала Горняк.

Також вона попросила не дошкуляти їй однаковими питаннями про Володимира, не відправляти їй якісь повідомлення або його фото з новою дівчиною.

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"Все, що мені потрібно знати, Всесвіт мені завжди показує, а те, що ні – оберігає! Буду дуже вдячна за розуміння! Взагалі, як і говорила, я нічого не коментую і не виношу на огляд, я проживаю своє життя і свій досвід далі", – підсумувала Христина.

Розлучення Христини Горняк і Володимира Остапчука

Нещодавно в ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що Остапчук і Горняк вже офіційно розлучилися. Однак самі вони поки ніяк не коментують свої стосунки.

Також користувачі мережі знайшли нову дівчину Остапчука, з якою він вже разом живе. Його обраницею стала журналістка Катерина Полтавська.

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