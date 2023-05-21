Шеф-кухар родом з Колумбії кілька років тому страждав від серйозних проблем зі здоров'ям.

Іменитий колумбійський шеф-кухар і український телеведучий Ектор Хіменес-Браво розповів про проблеми зі здоров'ям, які кілька років тому ледь не поставили хрест на його кар'єрі. Тоді чоловік працював в дуже щільному графіку, тому часу на себе зовсім не було.

Одного разу Ектор звернувся до лікаря, а той ошелешив його прогнозом - далі може бути тільки гірше.

"Я багато працював і не приділяв часу собі, і з часом у мене почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, тому мій лікар сказав: "Або ти зупиняєшся і щось змінюєш, або буде тільки гірше". У мозок не надходила достатня кількість кисню", - сказав кулінар в інтерв'ю програмі "Неймовірній правді про зірок".

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Тоді Хіменес-Браво взявся за себе і за своє здоров'я. Він почав правильно харчуватися, а також знайшов час для регулярних занять спортом.

"Почалися проблеми з печінкою. У мене було ожиріння. Я не здогадувався, був як всі. Важив я 82 кг. Це начебто не багато, але це були не м'язи, це був жир. Зараз я важу 80 кг, але це не жир, а м'язи", - додав чоловік.

Він також підкреслив, що зміна способу життя також призвела до змін у мисленні, тому сьогодні його харчування - це не дієти і обмеження, а стиль життя.

Нагадаємо, нещодавно Хіменес-Браво відповів, що його тримає в Україні.

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