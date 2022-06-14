Попри те, що суд вже прийняв рішення на користь Деппа, актриса здаватися не планує.

Нещодавно актриса Ембер Херд полетіла в Нью-Йорк, щоб дати інтерв'ю савані Гатрі з ТВ-шоу Today на каналі NBC. Журналістам вона сказала, що судовий процес і саме рішення були несправедливі. Про це пише видання Daily Mail.

Херд поскаржилася на те, що численні користувачі мереж виставили її в поганому світлі своїми мемами і коментарями, і це нібито вплинуло на рішення присяжних. Але присяжних вона не звинувачує, адже у них "не було вибору".

"Як вони могли винести інше рішення? Вони сиділи на цих місцях і протягом трьох тижнів вислуховували безперервні свідчення від оплачуваних співробітників, а ближче до кінця судового розгляду - від випадкових людей. Я їх не звинувачую, я дійсно розумію. Він - улюблений персонаж і люди відчувають, що його знають. Він фантастичний актор", - сказала екс-дружина Джонні Деппа.

Ембер також дорікнула своєму колишньому коханому в нечесності - вона вважає, що він заплатив свідкам за їхні свідчення.

Зазначимо, коли Ембер Херд зізналася, що підклала в ліжко Джонні Деппа фекалії, мережа вибухнула мемами.

Нагадаємо, Джонні Депп закотив вечірку за $ 300 мільйонів на честь перемоги в суді над Ембер Херд.

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