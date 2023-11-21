Вона заявила, що це один з методів російської пропаганди.

Українська співачка Джамала прокоментувала те, що в Росії її оголосили в розшук нібито за "фейки проти російської армії". За її словами, її це не здивувало.

"Чесно кажучи, мене нічого не дивує. Це той самий метод, який використовує російська пропаганда. Брехня, брехня, брехня", - сказала вона в коментарі Sky News.

Вона додала, що оголошувати її в розшук було безглуздо, тому що вона не приховує своє місцезнаходження. На своїй сторінці в Instagram вона відзначає геолокацію.

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"Три дні тому я була у Вашингтоні. П'ять днів тому я була в Парижі. Ви можете знайти всю інформацію про мене", - каже Джа.

Однак, як зізналася артистка, такі новини з Росії - стрес для її сім'ї.

"Це такий стрес для моєї родини, для моїх батьків, дітей. І я хвилююся за них", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, Джамалу оголосили в розшук у Росії в середині жовтня 2023 року. А вже в листопаді її заочно заарештували. Варто відзначити і те, що у 2022 році Джамалі, як і багатьом іншим українським артистам, заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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