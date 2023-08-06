Співачка зазначила, що для неї це було дуже відповідальною місією.

Українська співачка Джамала виступила на благодійному матчі, який відбувався на стадіоні футбольного клубу "Челсі" у Лондоні. Зірка виконала гімн України.

"Cпівати гімн – це завжди дуже відповідально. А співати на стадіоні з трансляцією на 25 каналах у понад 200 країнах та для багатомільйонної аудиторії – ще більше. Сьогодні мій гімн звучить урочисто, злітаючи над стадіоном. Бо так я радію, що кожного дня ми наближаємо нашу перемогу на очах у всього світу. Для кожного, хто доторкається до гімну України своїми почуттями та пережитими емоціями, він стає особливою, його власною піснею. У цьому магія патріотизму: коли ти робиш це від душі, з любов’ю, можна побачити, як ти відриваєшся і буквально летиш від щастя, що "твою пісню", твій гімн, чує світ", - поділилася емоціями Джамала.

Вона розмістила в Instagram відео свого виступу на стадіоні. Користувачі помітили, що Джамала виконувала гімн у незвичайній інтерпретації. Співачка трохи змінила мелодію. Через це деякі коментатори почали писати, що їм таке виконання не сподобалося.

"Голос неймовірний, безперечно, але! Якщо так кожний співак буде співати, додаючи свої фішки та змінюючи мотив гімну, то від нього нічого не залишиться", - написали користувачі.

Втім, сама Джамала відреагувала на критику спокійно. Вона пояснила, що ніякої "зради" у цьому немає. Співачка відповіла: "Не драматизуйте. Завжди є і будуть різні виконання. Від дівчат у ванній до бійців перед боєм. Це ж класно. Не шукайте зради там, де її немає. Обіймаю".

Нагадаємо, нещодавно Джамала опинилася в епіцентрі глобальної пожежі в Італії. Їй довелося терміново евакуюватися.

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