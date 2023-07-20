Її розкритикували за анонс лекції щодо манер під час війни.

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка на початку повномасштабного російського вторгнення з дітьми виїхала до Америки, повернулася на батьківщину. Вона приїхала в Україну, щоб провести лекцію "Манери під час війни. Доброта як зброя" у Львові.

Відомо, що вона повернулася додому разом зі своїми дітьми. До слова, старша дочка Фреймут - Злата Мітчелл - теж приїхала на батьківщину, незважаючи на те, що вже кілька років живе і навчається в Америці.

Так, в інста-сторіз телеведуча показала, як проїжджала рідними полями.

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Однак українці негативно відреагували на таке її повернення. У коментарях вони висловили свою думку з цього приводу:

"Ви мені вибачте, але мені так подобаються люди, які виїхали з країни на початку війни, а потім намагаються бути психологами для тих, хто залишався. Це ми вам можемо розповісти що і як. Де що летить і як морально з цим справлятися. За безкоштовно це зробить вам будь-хто. Ви нас вже ніколи не зрозумієте. Це я вам точно кажу"

"Це просто жесть. Ви навіть не уявляєте, що таке війна, і як можна говорити про це. Пані Олю, приїжджайте на Сумщину, тут справжні реалії війни"

"Їдьте туди, звідки ви приїхали разом зі своїми манерами!"

"Можна ще в Лондоні організувати таку зустріч?"

"Яка свята жінка, слів немає"

Нагадаємо, раніше 5-річна донька Ольги Фреймут звернулася до українців.

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