Зіркова мама оприлюднила лист своєї дочки.

Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася з шанувальниками зворушливим листом, який написала її п'ятирічна дочка Євдокія. Вона зізналася, що знайшла малюнок і лист в рюкзаку свого малятка.

Євдокія намалювала маленьку дівчинку з ангельськими крилами, яка сидить на хмарах.

"Дорогий народе України, я молюся за твою перемогу. Я сподіваюся, що ви не загинете. З любов'ю від Євдокії", - написала Євдокія у своєму листі.

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Відомо, що зараз Фреймут разом з молодшими дітьми живе в Лондоні. Однак телеведуча веде інформаційну війну - вона показує всі жахи війни в своїх соцмережах і закликає її зупинити.

Варто відзначити, що і старша дочка ведучої Злата Мітчелл живе в Лондоні. Однак дівчина оселилася там вже давно, тому живе окремо від зіркової мами.

Відомо, що Злата навчається у Великій Британії і відвідує різні тусовки зі своїми друзями.

Нагадаємо, раніше Оля Фреймут "вигуляла" в Лондоні блейзер від українського бренду. Цей бренд вже створював образи для TVORCHI.

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