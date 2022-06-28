Режисер, сценарист і продюсер, яка оскандалилася своєю позицією щодо Росії, розсекретила свою геолокацію.

Іменита українська режисерка, сценаристка і продюсерка Оксана Байрак, яка відома своєю схвалюючою позицією щодо РФ, зараз знаходиться в Одеській області. Геолокацію всім підписникам вона розсекретила опублікувавши скріншот, на якому видно, що регіоні скасували повітряну тривогу.

Знімок, опублікований Оксаною, зроблений в ліфті. Судячи з підпису, вона спускалася в укриття, щоб там перечекати небезпечний період.

"Вона була непогана собою, навіть спускаючись в бомбосховище. І повертаючись. Додому. Якісь ярмарки фарби. Чесне слово", - написала зірка.

Зазначимо, у січні 2022 року Оксана Байрак опублікувала архівні знімки, розкритикувавши українську владу. Вона написала, що народилася в СРСР і вважає це найбільшим щастям.

Нагадаємо, українська актриса Наталка Денисенко заявила, що в перші дні війни писала режисерові Оксані Байрак, але та її заблокувала. Денисенко намагалася дізнатися у колеги по шоу-бізнесу, чому та підтримує президента РФ Володимира Путіна.

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