Дівчина висловилася про Аліну Єршову.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Саша Мудра висловилася про свою конкурентку Аліну Єршову, яка всіляко намагається "вколоти" її. Між дівчатами неодноразово виникав конфлікт. Найяскравіший - коли Аліна обізвала Сашу лицемірною через її правила як господині будинку.

Тоді Єршова винесла сміття з хати і при всіх дівчатах у фарбах розповіла головному герою Алексу Топольському, як Мудра принижувала інших учасниць. При цьому сама Саша запевняє, що вона відстоювала свої інтереси.

Варто відзначити, що тоді дівчину захистила Роксолана, яка незабаром покинула проект. Вона порівняла Мудру з Наомі Кемпбелл і сказала, що у неї просто така позиція по життю - вона краща за всіх.

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Зараз же і сама Мудра вирішила висловитися про Єршову і її поведінку на своїй сторінці в Instagram:

"Як можна бачити в цій людині (Аліні Єршовій, - УНІАН) щось адекватне? Мені було все ясно ще на першій вечірці. Людина, що виправдовує кожен напад агресії словами "Я просто хотіла по-людськи", найбільше схильна до тваринних вчинків. Дуже сподіваюся, що, подивившись на себе з боку, з неї спаде маска жертви і вона зможе зробити для себе правильні висновки".

За словами Саші, якщо Аліна не переосмислить свою поведінку, в майбутньому на неї чекає складне життя і нерозуміння, чому вона відштовхує від себе людей.

Нагадаємо, раніше Саша Мудра з "Холостяка-12" висловилася про солодкий поцілунок з Топольським.

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