На тлі висловлювання співачки розгорівся серйозний скандал.

Травесті-діва Монро звинуватила співачку Ірину Федишин у гомофобії і натякнула на її неосвіченості. Причиною тому стало висловлювання Федишин про представників ЛГБТ-спільноти - та сказала, що вважає таких людей грішниками. Шоувумен Монро висловила свою думку на сторінці в Facebook.

"Виявляється, співачка Ірина Федишин - гомофобка, вважає ЛГБТ грішниками, які себе руйнують (це пряма мова). І її запрошують до журі самого егегейського конкурсу в Європі. Як так, Карл? Бл*ть. Ну, сиди в своєму маленькому храмі, співай для духовних віруючих і не лізь в цю гейропу. Ні, треба ж об*сратися. Маленька біографічна довідка: має економічну освіту і закінчила музичну школу. Ось так", — гнівно висловилася травесті-діва.

Не залишився осторонь і співак Меловін, який минулого року отримав нагороду від громадської організації КиївПрайд.

"Гомофобії у вільній і демократичній країні місця немає. Ми не в Московії, пані Федишин", - заявив артист.

Гнівно висловилася на адресу Федишин співачка Анастасія Приходько, дорікнувши Ірину в тому, що вона все ж ставила свої оцінки в конкурсі не за творчість.

"А ось в чому "Ізюм". Через геїв все! І на конкурсі вона бачила їх багато. Ну ніколи я не бачила, щоб людина себе власноруч так швидко закопувала. Це що, натяк на поляків? А якщо і так, ти тоді кажеш: "Це не політичний конкурс, треба голосувати за мистецтво". А тепер: "За геїв не голосую...", - написала Приходько у себе на Facebook.

Нагадаємо, Федишин оскандалилася гомофобною заявою про Євробачення. Вона заявила, що це важкий гріх, а люди нетрадиційної орієнтації самі руйнують своє життя.

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