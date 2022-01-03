Обраницею 32-річного психолога стала 21-річна блогер і дизайнер.

Колишній фаворит Злати Огнєвіч в шоу "Холостячка-2" Роман Свечкоренко поїхав відпочивати зі своєю новою дівчиною Валерією Чернецькою до Львова. Пара вперше почала виходити разом в "сторіс" в Instagram, й на них одразу ж обвалилася хвиля критики.

"Я звик до хейту після "Холостячки", а у Лєри його ніколи не було. Але після деяких повідомлень навіть мені хочеться послати деяких людей, які їй пишуть", - поділився "психолог з татуюваннями" Рома.

За словами чоловіка, зараз на його дівчину виливається стільки ла**а, після чого він зробив висновок, що потрібно було просто нічого не показувати.

Читайте такожУчасник, який пережив драму у фіналі шоу "Холостячка", здивував своїм постом (фото)"Хотілося просто з вами поділитися чимось важливим для мене. Мабуть, все це було даремно", - сказав Свечкоренко в "історіях".

"Лєри більше в "сторіс" не буде. Всім дякую за підтримку. А всім, хто писав хр**ь, окреме дякую", - підсумував фіналіст "Холостячки".

Нагадаємо, Роман Свечкоренко покинув шоу "Холостячка-2" у шостому випуску: він поїхав офіційно розлучатися з дружиною. У фінальному випуску він повернувся на проект, але Злата Огнєвіч відправила його додому ще до церемонії троянд, пояснивши це тим, що занадто багато вони упустили за час відсутності Роми на реаліті.

Напередодні Нового року "психолог з татуюваннями" показав свою нову дівчину. Нею виявилася 21-річна блогер і дизайнер Валерія Чернецька.

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