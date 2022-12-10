Артисти зізналися, що не конкурують за перемогу, оскільки всі пісні учасників цього року гідні, щоб представляти Україну на Євробаченні.

Дует Олександри Ганапольської та Владислава Лагоди вважає, що в Нацвідборі на Євробачення-2023 немає місця конкуренції та вигризанню перемоги, оскільки головна ідея - показати світові ідентичність нашої культури. Ось що Tember Blanche розповіли в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН:

"Ми не ставимося до цього конкурсу як до чогось такого, де треба йти по головах, прямо конкурувати, вигризати перемогу. Особливо цього року. Тому що у нас є, у кого вигризати перемогу. Конкурс – це, скоріше, просто свято музики, всі пісні з десятки Нацвідбору достойні поїхати на Євробачення, за жодну не буде соромно. Так, якісь більше підходять на Євробачення, якісь менше".

Музиканти з Tember Blanche все ж вважають своєю конкуренткою Марину Круть. І то, тільки тому, що у них одна цільова аудиторії.

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"Але якщо чесно судити по аудиторії, то у нас, наприклад, суміжна аудиторія з Мариною Круть. Наша слухає її, а її – нас. Якщо говорити з огляду на це, то тоді можна було б назвати її нашим головним конкурентом. Але це все одно ні в якому разі не конкуренція за перемогу - це просто як така конкуренція, серед спільної аудиторії", - додали артисти.

Нацвідбір на Євробачення-2023: головне

Фінал Нацвідбору відбудеться в Києві 17 грудня. За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Ліверпулі наступного року боротимуться 10 представників.

Відомо, що з метою безпеки фінал Нацвідбору пройде в укритті.

Журі конкурсу - Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Це перший в історії українського Нацвідбору випадок, коли членів журі обирали українці шляхом голосування (опитування проводилося в додатку "Дія").

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