Вони пророкують перемогу співачці Jerry Heil.

Букмекери назвали ймовірного переможця Нацвідбору на Євробачення-2023, який відбудеться 17 грудня в Києві. Згідно з їхнім прогнозом, перше місце займе українська співачка Jerry Heil, яка раніше вже брала участь в конкурсі, але так і не здобула перемогу.

Відомо, що у фіналі Нацвідбору вона виступить з піснею "When God Shut the Door".

На друге місце букмекери поставили групу TVORCHI, на третє - співака Moisei. На четвертому місці опинилася група OY Sound System, а закриває п'ятірку співачка Angelina.

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А ось співачці KRUTЬ пророкують шосте місце на Нацвідборі, слідом за нею йде FIINKA, потім - група 2Tone. Менше шансів на перемогу у DEMCHUK, а на самому останньому місці - група Tember Blanche.

Нагадаємо, раніше українці визначиkися зі своїм фаворитом Нацвідбору на Євробачення-2023. Уподобання людей збіглися з вибором букмекерів. Згідно із запитами в Google, найчастіше користувачі vережі шукають саме Jerry Heil.

А поки фінал Нацвідбору не відбувся, пропонуємо вам послухати всі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023.

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