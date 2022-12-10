Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2023 Tember Blanche: Якщо Україна переможе вдруге поспіль, казатимуть, що через війну

Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2023 Tember Blanche (Олександра Ганапольська і Владислав Лагода) в інтерв'ю УНІАН розповіли, як стали дуетом, чому вирішили взяти участь у конкурсі, як ставляться до журі Нацвідбору, та чи допомагає їм творити кохання.

Вітаю вас з виходом у фінал Нацвідбору Євробачення-2023. Розкажіть, як ухвалили рішення взяти участь у конкурсі?

Наш гурт походить від слова independent (незалежний) навіть не через стиль музики. У нас немає якихось спонсорів, великих вливань коштів у нашу творчість. Ми просто використовуємо всі способи для донесення нашої музики до слухача. Євробачення, в тому числі - один із таких способів, який нам доступний. Ми написали пісню, подались на конкурс і потрапили в шорт-лист.

Про що ваша пісня? Що ви хочете донести слухачам?

Наша пісня "Я вдома" розповідає про любов до свого дому, але дому не в плані квартири, в якій ти живеш, а в плані країни і людей. З війною, з усіма цими блекаутами, відсутністю води, ми, як це не дивно, ще більше почали цінувати свій дім. Ми ні на що його не поміняємо. Ми хочемо жити тут, а не в якихось інших країнах. І нам здається, що ця ідея відгукнеться багатьом людям - ми живемо там, де нас не лякає смерть. Тільки в цій країні ми це по-справжньому відчуваємо.

Ваша пісня - одна з тих, якою найбільше зацікавилися українці. Як думаєте, чому вона викликала такий інтерес?

Чесно кажучи, за кількістю переглядів не було зрозуміло, що ми серед лідерів по пошукових запитах. Проте, коли ти береш участь в такому конкурсі як Нацвідбір на Євробачення, увага до тебе буде підвищена, в тому числі від людей, які за звичайних умов не були б зацікавлені твоєю творчістю. Тому це логічно, що більше людей подивилися на нас, послухали пісню й залишили свої відгуки.

Кого вважаєте своїм головним конкурентом на Нацвідборі?

Ми не ставимося до цього конкурсу як до чогось такого, де треба йти по головах, прямо конкурувати, вигризати перемогу. Особливо цього року. Тому що у нас є, у кого вигризати перемогу. Конкурс – це, скоріше, просто свято музики, всі пісні з десятки Нацвідбору достойні поїхати на Євробачення, за жодну не буде соромно. Так, якісь більше підходять на Євробачення, якісь менше.

Але якщо чесно судити по аудиторії, то у нас, наприклад, суміжна аудиторія з Мариною Круть. Наша слухає її, а її – нас. Якщо говорити з огляду на це, то тоді можна було б назвати її нашим головним конкурентом. Але це все одно ні в якому разі не конкуренція за перемогу - це просто як така конкуренція, серед спільної аудиторії.

Як гадаєте, чи може на голосування вплинути війна в Україні?

Ми думаємо, що можуть виникнути проблеми з голосуванням на Нацвідборі, адже вимикається світло, немає зв'язку. Тобто люди можуть не мати змоги віддати голос за фаворита. Що стосується самого Євробачення, то ні для кого не секрет, що це політичний конкурс, але доволі наївно розраховувати на перемогу другий рік поспіль. Втім, на нашу думку, Україна може увійти в топ-10.

А яке ваше ставлення до того, що росіяни можуть долучитися до голосування на Євробаченні?

Рішення про те, що росіяни можуть брати участь у голосуванні, безумовно погане. На нашу думку, їх треба повністю ізолювати від світу як небезпечних терористів. Але немає впевненості, що існує механізм, який зміг би обмежити голосування чисто для Росії, або для росіян, які перебувають в інших країнах.

Попри торішню перемогу у Євробаченні України, у 2023 році конкурс відбудеться у Ліверпулі, а не в Україні.

Ми вважаємо, що це дуже логічно й правильно, адже ви бачите, що зараз відбувається. Ніхто навіть не називає місце, де відбуватиметься Нацвідбір. Ця інформація має залишатися конфіденційною аж до дня фіналу, щоб не було якихось неприємних ексцесів. А якби у нас вирішили проводити Євробачення, неможливо було б приховати.

По-перше, приїхало б дуже багато людей і ми не змогли б точно перевірити всіх - чи всі мають добрі наміри. А, по-друге, все-таки у нас в країні триває війна, тому у нас просто небезпечно проводити такі великі заходи.

Навколо Нацвідбору виникло досить багато скандалів. Зокрема, лунають звинувачення у кумівстві, неправильному підборі суддів…

Щодо корупції та кумівства, то з таким ми не стикалися. Якщо такі звинувачення лунають, це означає, що люди, з якоїсь причини, не можуть визнати свою поразку та звикли у всьому звинувачувати інших.

Що стосується журі, ми вважаємо, що дати можливість лише українцям обрати суддів у "Дії" - геть неправильне рішення. Адже люди голосують за найбільш медійних осіб.

Можливо, варто було б одне суддівське крісло віддати на вибір українцям, а два – обрати іншим способом. Взагалі і Тарас Тополя, і Юлія Саніна, і Джамала гідні того, аби займати суддівські крісла, проте не вистачає того, хто б оцінював не тільки спів, а й інші моменти. У конкурсі мав би брати участь Костянтин Томільченко, який ставить номери, Женя Філатов, чи навіть Андрій Данилко. Вони могли б оцінювати учасників з точки зору постановки, їхню артистичність.

Чим дивуватимете українців вже 17 грудня?

Ви знаєте, українці - такий народ, який важко чимось здивувати, але "дивуватимемо" теплотою, щирістю і відсутність пафосу. Плюс, мабуть, буде дуже багато світла.

Чи будете ви говорити про війну на Євробаченні, якщо переможете у Нацвідборі?

Так, обов'язково говоритимемо. Ми вважаємо, що співати про війну ось так "в лоб" у піснях - це вже трошки вульгарно. Але говорити на всіх можливих прес-конференціях, у всіх інтерв'ю, особливо для західної аудиторії - необхідно.

Розкажіть загалом про вашу творчість. Які у вас найближчі плани?

Наш найближчий план - це реліз пісні з другого альбому. Вона називатиметься "Пізно" і вийде на музичні платформи вже 23 грудня. А так наш масштабний план - це дописати, а потім випустити другий альбом, та вирушити з його прем'єрою у тур.

Як ви вирішили створити дует? Чи давно займаєтеся музикою?

У кожного з нас музичний шлях почався в різні періоди. А 24 липня 2019 року почався наш спільний шлях. Спочатку разом грали кавери на вулиці (перше знайомство відбулося теж на вулиці, коли Олександра підійшла заспівати до Владислава, який там грав, - УНІАН), потім почалася пандемія, і все якось все складалося. Ми сиділи вдома і записали першу пісню, виклали в інтернет, і воно якось пішло. Люди одразу звернули увагу, особливо ті, хто вже слухали нас на вулиці, і ми вирішили, що будемо продовжувати.

Чи допомагає творити кохання?

Безумовно допомагає. Ми не уявляємо, про що можуть говорити між собою пари, у яких немає якоїсь спільної справи, немає спільного бізнесу, які займаються різними речами, а не зійшлися на ось цьому спільному інтересі, як у нас. Тобто, з цим все прекрасно. І, окрім кохання, назавжди пов'язує музика. Коли ми працюємо, ми не переносимо якісь дискусії на наші стосунки. Пам’ятаємо, що "сваряться" наші думки, наші ідеї, а не власне ми - як люди, як пара.

Як війна вплинула на вашу творчість і стосунки? Можливо, були кризи, чи, навпаки, ви стали ще ближчими?

Під час повномасштабної війни ми стали тільки ближчими. До того ж ми заручилися. Після освідчення ми з’їхалися…

Тобто ніякої кризи не було. З точки зору стосунків все лише поліпшилося. Шкода, що в таких умовах.

Як вважаєте, чи необхідна Україні друга поспіль перемога на Євробаченні?

Як зараз модно казати, Україні важлива перемога на всіх фронтах, і якщо ми переможемо вдруге поспіль, то нічого страшного в цьому не буде. Але, здається, зараз в світі більшість людей вже втомилися від нашої війни. Тому, якщо ми переможемо, все одно казатимуть, що не через круту пісню, а через війну. Певно, класно було б посісти друге чи третє місце, необов'язково перше.

Діана Могилєвич