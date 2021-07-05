Багато зірок також висловилися про ситуацію навколо співачки, підтримуючи її в прагненні позбавити свого батька опікунських прав.

Ілон Маск вирішив підтримати Брітні Спірс, яка намагається отримати свободу від опіки. Співачка та її правозахисники беруть участь у судових слуханнях, за підсумками яких зірка може позбавити свого батька опікунських прав.

"Free Britney" - написав Ілон Маск у своєму Twitter.

Рух #FreeBritney був запущений шанувальниками Брітні Спірс в 2019 році, коли співачка зникла з соціальних мереж і заявила про безстрокову відпустку. Тоді фанати запідозрили, що із зіркою відбувається щось дивне. Пізніше виявилося, що батько помістив її в психіатричну клініку, коли Спірс перестала пити таблетки.

Читайте такожНазріває новий скандал: Валерій Меладзе назвав Олю Полякову фрікомРух підтримав не тільки Ілон Маск, а й інші знаменитості. Свободу для Брітні Спірс також вимагають Джастін Тімберлейк, Крістіна Агілера і Марайя Кері.

Пост Ілона Маска приємно здивував користувачів мережі. Засновник компанії Space X раніше не зачіпав тему проблем Брітні Спірс. У коментарях фанати дякують Маска за підтримку співачки і просять, щоб він допоміг зірці не тільки словами, а ще і ділом.

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Автор: Поліна Кузенко