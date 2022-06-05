Пародист побажав своїм глядачам миру.

Російський комік і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін дав концерти в Ізраїлі. Як він раніше повідомляв, частина прибутку з заходів буде віддавати в допомогу українським біженцям, які страждають через вторгнення РФ. Фрагмент свого виступу Галкін показав в Instagram. Там він подякував своїм шанувальникам і побажав їм найголовнішого - миру.

"Я вам дуже вдячний, дорогі мої глядачі. Спасибі вам за таку глядацьку вірність. Щастя вам, здоров'я, миру обов'язково! Хоча чого вже ... можна вже і не їхати", - виголосив зі сцени Максим Галкін.

Фразу "можна вже і не їхати" артист сказав не просто так. Він підкреслив те, що в РФ його вже не чекають, адже сімейного замку у його володінні вже немає, а проти пародиста готується кримінальна справа за його висловлювання на підтримку України.

Нагадаємо, Потап закликав Симоньян говорити про орієнтацію Кіркорова, Баскова і Лазарєва, а не Галкіна.

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