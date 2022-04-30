Телеведуча розповіла, що вдячна Максиму Галкіну за його позицію.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що поспілкувалася з російським гумористом Максимом Галкіним. Вона вражена тим, яку позицію він озвучив.

Свою позицію Марія висловила в інтерв'ю програмі "Гроші".

Єфросиніна поділилася, що Максим Галкін дзвонив їй ще до повномасштабного вторгнення. А коли настало 24 лютого, вона боялася відповідати на дзвінок, тому що не хотіла почути: "Як ви там? Тримайтеся".

"Він втратив все. Він не давав мені права розголошувати подробиці, але скажу так: замку (в селищі Грязі під Москвою, де вони жили з Аллою Пугачовою і дітьми, – ред.) вже немає. Все забрали, готують кримінальну справу, його по повній програмі викреслюють, очорняють у пресі. З ним відбувається все те, чого бояться артисти в Росії", - уточнила українська телеведуча.

Єфросиніна констатувала, що репутація Максима Галкіна в Росії "зіпсована", тому що його очорняють в місцевій пресі настільки, наскільки тільки можна.

"Його немає і не буде. А якщо і буде, то його ім'я буде назавжди полито гівн*м", - сказала Марія.

"Він сказав відмінну фразу: "Та ти розумієш, що я якраз вважаю, що те, що я роблю, – це нормально! Це природна реакція на те, що відбувається в Україні. Але виходить, що я біла ворона, тому що всі інші мовчать", - резюмувала Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна, Осадча, Кароль та інші зірки поспілкувалися з головою ОП.

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