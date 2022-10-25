Павло Алдошин потрапив в аварію на мотоциклі в кінці вересня.

Український актор Павло Алдошин, який зіграв головну роль у фільмі "Снайпер. Білий ворон" про війну в Україні, зараз проходить реабілітацію після аварії. Наприкінці вересня він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, яка могла коштувати йому життя. Зараз в Instagram-блозі Алдошин детальніше розповів про свій стан.

"Коротко про мій стан. Але собі хочу зазначити, що як тільки включається камера, мені відразу стає краще. Тому я кажу не зовсім правду. Сподіваюся, відновлення буде трохи швидше, ніж обіцяють. Кров, тиск, внутрішні органи, гормони, процедури, перев'язка, знеболюючі, новини, подолати, таблетки, вибухи, поганий настрій, гарний настрій, тривога, слабкість, стає ще гірше, сон, зламаний сон, дихання, біль, поїсти, то не можна, і це теж, втрата ваги... Про вагу: було 82, стало 77,5", - поділився Алдошин.

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Однак він зазначає, що щиро радіє просуванню ЗСУ на лінії фронту і тому, що окупанти не можуть захоплювати українські міста, за які б'ються місяцями.

"Але коли я спілкуюся зі своїми, і вони кажуть, що Бахмут стоїть, мене просто перевертає зсередини втіха за цей факт. Гасять світло - без паніки. Холодно - без паніки. Води немає - без паніки. Вихід знаходиться в спокійній голові. Планомірно викорінюємо паніку і розгубленість зі свого генетичного коду. Свідомо. Ми - українці. Ми подолаємо все. Всупереч усьому", - додав у своїй Instagram-публікації Алдошин.

Павло Алдошин потрапив в аварію: деталі

Раніше актор розповів у своєму блозі, що їхав на мотоциклі зі швидкістю 67 км/год, коли на дорогу вибіг лось.

"Так ось. Лось мене знайшов. Я не розумію, яким чином, але лось мене знайшов, і це сталося в тилу. Коротше, лось зник. Відповідальність на ньому. Моє тіло нормально. Мотоцикл на смітник. Швидкість 67 кілометрів на годину. Я не гонщик, якщо що", - розповідав Алдошин.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю УНІАН Павло Алдошин розповів про те, чому ніколи не хотів зніматися з російськими акторами.

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