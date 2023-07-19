Матвій Брус записав нове відео, у ньому він вже не розповідав про "Паску", а спілкувався із захисниками України.

Маленький Матвій Брус, який навесні цього року "підірвав" мережу своєю розповіддю про "Паску та ковбаску", розчулив мережу та військових добрим вчинком. Хлопчик йшов вулицями Черкас та дарував захисникам нашої країни маленькі листівки.

У них Матвійчик дякував військовим за захист. Він бажав їм здоров'я та від усіх українців передав, наскільки важлива їхня робота.

"Дякую за кожний день. Міцного здоров'я, щастя і наснаги! Любіть Україну, за неї Господа моліть. Дякую за вашу сміливість та відданість. Дякую вам за спокійний сон. Ви - наші захисники, обіймаємо вас! Дякуємо за вільні міста", - листівки з такими словами Матвій роздавав військовим.

Захисники України були приємно здивовані. Вони спочатку не розуміли, що коїться. А коли бачили листівку та текст, зупинялися та щиро дякували хлопчику за підтримку.

"Дуже мило, дякую!" - казали військові.

Нове відео з Матвійчиком виклав його батько Володимир Брус. Чоловік веде акаунти у соцмережах та регулярно ділиться фрагментами життя маленького автора мемів.

"Скоро вже буде Паска" - з чого усе почалося

У квітні 2022 року маленький українець Матвій "підірвав" мережу своїм роликом. "Скоро вже буде Паска. Так що заказуйте м'яска, сардельки та ковбаска", - розповідав хлопчик на відео.

Батько Матвія розповідав, що кумедне відео вони записали не навмисно. Хлопчик бігав та заважав дорослим працювати на городі. Тому батьки сказали дитині, аби та пішла та розповіла щось на камеру.

Слова дитини настільки сподобалися мережі, що вже скоро на них наклали музику. МЮСЛІ UA випустили трек з цитатами Матвія. Ця пісня швидко "розірвала" усі тренди.

Вас також можуть зацікавити новини: