Такої популярності сина не очікував не лише сам хлопчик, але і його батьки.

5-річний Матвій, який прославився у TikTok завдяки своїм словам "Скоро вже буде Паска...", розповів, що в майбутньому хоче стати фермером. Такими планами він поділився з журналістами телеканалу "Київ":

"Хочу стати фермером. Для чого нам війна? Буду завжди фермером, правильно? А для чого, для чого? Щоб цей... Щоб я гуляв собі потихенько, а не війни влаштовувати".

Такої популярності сина не очікував не лише сам хлопчик, а і його мама Людмила.

Відео дня

"Наче прості слова, дитина нічого такого не сказала, але такий трек зробили – запальний, що дійсно класно вийшло. Я, буває, й сама ходжу, наспівую, а він сміється", - каже жінка.

Як ролик Матвія "підірвав" соцмережі

"Скоро вже буде Паска. Так що заказуйте м'яска, сардельки та ковбаска" - TikTok-відео від 5-річного хлопчика замилувало соцмережі. Ролик з юним фермером Матвійком вже набрав понад 10 мільйонів переглядів.

У мережі вже сотні версій відео, накладених на цей звук. До такого флешмобу долучилися й військові.

Батько хлопчика розповів, як створювався цей ролик: родина садила город, камера була увімкнена. Матвій бігав, робив шкоду. Тож батько попросив у нього піти й на камеру закликати всіх робити закупи до Великодня у їхньої сім'ї.

Родина Матвія займається фермерством, продає домашні м'ясо, ковбасу, сир та овочі.

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