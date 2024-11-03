Про свою нетрадиційну орієнтацію Глоя Грейс Морец повідомила під час голосування на виборах у США.

Відома американська акторка та модель, зірка фільмів "Пята хвиля", "500 днів літа", "Якщо я залишусь" Глоя Грейс Морец здійснила камінг-аут. Знаменитість зізналася, що їй подобаються жінки.

Про свою нетрадиційну орієнтацію 27-річна артистка повідомила у своєму Instagram. Голлівудська акторка опублікувала світлину, в підписі до якої зазначила, що достроково проголосувала на президентських виборах у США.

Глоя підтримала демократу Камалу Гарріс. Кінозірка обрала її кандидатуру, адже вірить, що вона зможе захистити права ЛГБТК+ спільноти, частиною якої є Грейс Морец.

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"Я проголосувала достроково і голосувала за Камалу Гарріс. На кону цих виборів так багато стоїть. Я вважаю, що уряд не має права на моє тіло як жінки, і що рішення щодо мого тіла повинні приймати тільки я та мій лікар. Камала Гарріс захистить нас. Я вірю у необхідність правового захисту, який захищає ЛГБТК+ спільноту, як лесбійка. Нам потрібен захист у цій країні і мати доступ до медичного обслуговування, якого ми потребуємо і на яке заслуговуємо", – вказала артистка.

До слова, раніше Глоя була у стосунках з сином Вікторії та Девіда Бекхемів – Брукліном. Після розставання з ним про особисте життя знаменитості нічого не відомо. Щоправда, в мережі ширилися чутки, що акторка у 2018 році закрутила роман з моделлю Кейт Гаррісон і, ймовірно, вони досі перебувають у стосунках.

У родині Морец не лише вона є представницею ЛГБТК+ спільноти. Двоє її братів також є гомосексуалами. Артистка постійно наголошує, що вона проти гомофобії та не збирається миритися з нею.

Нагадаємо, раніше донька продюсерки Мозгової здійснила камінг-аут та показала свою кохану.

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