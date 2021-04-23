За 11 сезонів в шоу змінилося багато наставників.

Головний пісенний конкурс "Голос країни" виходить в ефір вже 11 сезонів поспіль.

Читайте такожЛілія Подкопаєва вакцинувалася проти COVID-19 у США

У першому сезоні шоу суддями були переможниця "Євробачення" Руслана, популярний артист Олександр Пономарьов, а також Діана Арбеніна і Стас П'єха. Перемогу здобув учасник команди Діани Арбеніної.

У другому сезоні тренерами залишилися Діана Арбеніна і Олександр Пономарьов. Потім до них приєдналися двоє нових суддів - Олег Скрипка і Валерія. І в цьому сезоні шоу також переміг учасник з команди Арбеніної.

У третьому сезоні склад журі складався повністю з українських зірок: до Олега Скрипки та Олександра Пономарьова приєдналися Тіна Кароль і Святослав Вакарчук. Цього разу Пономарьов вирішив не поступатися нікому лідерством і довів свого підопічного до перемоги.

У четвертому сезоні спочатку затвердили трьох тренерів - Ані Лорак, Сергій Лазарєв і Тамара Гвердцителі. Потім за допомогою Інтернет-голосування на сайті "1+1" глядачі обрали четвертого наставника - Святослава Вакарчука. І вони не прогадали, адже саме Вакарчук зі своїм підопічним виграли цю битву.

У п'ятому сезоні тренерами були Святослав Вакарчук, Олександр Пономарьов і Тіна Кароль, Потап. Українська співачка Кароль вивела свого підопічного на музичний Олімп.

У шостому сезоні проекту Олександра Пономарьова замінив Іван Дорн. Але перемогу вже вдруге здобув Вакарчук.

У сьомому сезоні серед тренерів залишилися Тіна Кароль і Потап, до них приєдналися двоє нових суддів — Сергій Бабкін і Джамала. Останній романтик сучасності Бабкін зумів зробити так, щоб його підопічний виграв цю непросту битву голосів.

У восьмому сезоні залишилися ті ж тренери, що і в сьомому сезоні. Але переможцем став учасник з команди Тіни Кароль.

У дев'ятому сезоні серед тренерів залишилися Тіна Кароль і Потап, потім до них приєдналися MONATIK і Dan Balan. До слова, останній з перерахованих тренерів довів свого підопічного до перемоги.

У десятому сезоні серед тренерів залишилися Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а на місці Потапа поставили подвійне крісло, в якому сидів сам Потап і його дружина - NK. Але навіть такий сімейний тандем не допоміг наставникам здобути перемогу. Їх "переплюнула" Тіна Кароль зі своїм підопічним.

В одинадцятому сезоні серед тренерів залишилися Тіна Кароль і MONATIK, до них приєдналися двоє нових суддів - DOROFEEVA і Олег Винник. Поки невідомо хто "візьме" перше місце.

Відзначимо, повний випуск "Голосу країни" можна подивитися щопонеділка на 1plus1.video.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич