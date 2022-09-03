Крім них в список "іноагентів" увійшли ще чотири людини.

Мін'юст Росії ввечері 2 вересня опублікував список осіб, які визнані в Росії "іноагентами". Туди увійшов музикант, який підтримав Україну, і лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич, а також український журналіст і блогер Дмитро Гордон.

Крім них "іноагентами" визнали російську журналістку Катерину Гордєєву, соратника російського опозиціонера Олексія Навального Івана Жданова, політолога Федора Крашеніннікова, бізнесмена Бориса Зіміна.

Також в РФ оновили список "іноагентів" серед представників ЗМІ. Включили туди Кирила Мартинова, Михайла Шаца, Сергія Медведєва, Сергія Лойка, Юлію Галаміну, Кирила Федорова.

Відео дня

Дружина українського журналіста Дмитра Гордона відреагувала на включення її чоловіка до цього списку.

"Путіну Гордон сниться. Або він їм марить. Інакше пояснити безперервний зорепад "заходів" від російської педерації неможливо. Сьогодні вони внесли його до списку "іноагентів". Він став першим громадянином України у цьому списку", - висловилася Бацман і уточнила, що перед цим на Гордона завели кримінальну справу за трьома статтями, заочно заарештували, оголосили у розшук, внесли до списку терористів та екстремістів, а також заборонили його книги.

"З боку мордора такої "уваги" до цього не удостоювався жоден громадянин України. Єб*нутим немає спокою", - резюмувала Бацман.

Відомо, що практично всі ці люди так чи інакше висловлювали свою позицію проти вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, лідер гурту "Машина времени" Макаревич зібрав гроші для українського поета.

Вас також можуть зацікавити новини: