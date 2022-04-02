Телеведучий показав тепле фото зі своєю дружиною і підтримав своїх фанатів в такий непростий час.

Зараз телеведучий зі своєю сім'єю перебуває в Івано-Франківську. Чоловік розповів, що він залишається в Україні, продовжує працювати і справно платити податки, щоб підтримувати економіку своєї країни. Крім того, він зі своєю дружиною займається волонтерством.

У своєму Instagram-акаунті телеведучий шоу "Холостяк" закликав шанувальників також підтримувати свою країну.

"Ми залишаємося на рідній землі і всім серцем віримо в перемогу України!!! Ми намагаємося підтримувати людей і давати надію... Знайте, я і Моя сім'я до останнього подиху буде любити Україну і українців, і буде вірити, буде боротися за нашу спільну перемогу! Тому що ми кращі, єдині, незалежні", - написав Григорій Решетник.

На опублікованому фото Григорій позує в джинсах і білій вишиванці, його дружина Христина також одягнена в джинси і сірий светр.

Нагадавши, Григорій і Христина Решетник - багатодітні батьки. Вони виховують трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. Наймолодший народився в листопаді 2020 року.

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