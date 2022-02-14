Хореограф записала у себе вдома відео.

Хореограф Ілона Гвоздьова опублікувала у себе в Instagram відео, де вона займається домашніми справами і танцює. Під відеозаписом вона пожартувала, що як тільки під час прибирання або готування чує свою улюблену пісню, то тут же починає танцювати.

"На домашньому, але почувши улюблений трек", - написала Гвоздьова під відео.

"У Каті Ворнави минулого тижня в йшло точно таке відео. Це походу тренд якийсь", "Останнім часом сумніваюся в адекватності Ілони (((", "вогонь", - пишуть шанувальники в описі до публікації відомої української танцівниці.

Зазначимо, Ілона Гвоздьова-мати двох дітей. Старшій дочці рії вже шість років, а молодшому синові майже півтора року.

Нагадаємо, нещодавно Гвоздьова виклала фото свого сина в Instagram, і розповіла, що їй рідко коли вдається побути з чоловіком і дитиною наодинці.

Жінка розповіла, що через те, що між дітьми відносно велика різниця у віці, і у них різний графік, вона завжди відчуває брак своєї уваги в їхньому житті.

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