Хореограф поскаржилася, що через роботу не завжди встигає приділити увагу своїм дітям.

У Ілони Гвоздьової двоє дітей: син Домінік, якому зараз 1 рік і 4 місяці, і дочка Валерія, якій 6 років. Зіркова мама зізнається - не завжди приділяє своїм дітям достатньо уваги.

Про це Гвоздьова написала у себе в Instagram.

Ілона виклала фото свого сина в Instagram, і розповіла, що їй рідко коли вдається побути з чоловіком і дитиною наодинці.

"Але ці моменти такі солодкі", - написала Ілона.

Жінка розповіла, що через те, що між дітьми відносно велика різниця у віці, і у них різний графік, вона завжди відчуває брак своєї уваги в їхньому житті.

"Але я точно знаю - дуже важливо приділяти їм час порізно, щоб кожна моя дитина відчувала себе коханою і всю увагу отримувала собі. Адже як би я не хотіла, все одно присутні невеликі ревнощі з їхнього боку, і мама з татом не розірвуться. Може, я і мало проводжу часу з дітьми через роботу, але коли я поруч, то цілком і повністю для них!" - написала Гвоздьова.

Нагадаємо, українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, як лікувалася від коронавірусу. Спортсменка підхопила коронавірусну хворобу, а точніше один з варіантів її мутації - "Омікрон" - під час поїздки до Грузії.

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