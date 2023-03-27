Влад Нікітюк бажає, аби росіяни більше ніколи не знімалися в нашій країні.

Більшість українських акторів неодноразово розповідали про те, що режисери більше віддавали перевагу російським акторам, які приїжджали заробляти в Україну. Однак після 24 лютого 2022 року вони створили петицію, згідно якої вимагають заборонити російських колегам зніматися в українському кіно.

Відомий актор Влад Нікітюк виразив сподівання, що росіяни більше ніколи не приїдуть в Україну. Як він сказав в інтерв'ю УНІАН, вони просто побояться це зробити.

"Я думаю, вони (росіяни, - УНІАН) не приїдуть, бо повірте мені, розбити їм кабіни хочу не тільки я. Вони просто побояться. До того ж є ціла акторська комуна, в якій ми робимо усе, щоб у майбутньому їхні приїзди до нас були надважкими, а краще неможливими. Наприклад, ми подали петицію до президента про заборону творчої діяльності російських діячів культури на території України. Вона зібрала достатню кількість підписів, а це означає, що нас підтримують", - сказав Нікітюк.

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Він додав, що петиція - це сигнал до верхівок влади, що терпіти подібних речей, які були до війни, зараз ніхто не збирається. Однак, за його словами, божевільних людей, які працюють на наших телеканалах, вистачає.

"Я не здивуюся, коли ці люди запросять акторів-росіян до нас на зйомки під час війни… Але я впевнений, їм тут життя не буде, а канали понесуть тільки збитки. Не вигідно. Якщо хтось з наших почне знімати їх, він зробить собі хрест на житті в Україні", - сказав Нікітюк.

Чим відомий Влад Нікітюк

Влад Нікітюк - 30-річний український актор театру і кіно. Він отримав популярність після зйомок у серіалі "Райське місце". Його почали кликати на головні ролі у серіалах. Нікітюк зіграв у "Рись", "Спадкоємиці мимоволі", "Се ли ві", "Формулі щастя", "Трикутнику долі" та інших серіалах.

Нагадаємо, Лорак спробувала всидіти на двох стільцях, але тільки розгнівала українців.

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