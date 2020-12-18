У п'ятницю, 18 грудня, відбудеться фінал шоу "Холостячка". Головна героїня проекту Ксенія Мішина вирішила поділитися своїми переживаннями напередодні цієї події.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість написала, що для неї закінчення проекту буде тільки початком, адже після вимкнення камер почнеться зовсім інше життя.
Мішина розповіла, що їй доведеться зробити важливий вибір між двома фіналістами – Олександром Еллертом й Олексієм Тригубенком.Читайте такожТіна Кароль показалась топлес (фото)
"Так багато суперечок про те, яким повинен бути мій вибір. Серце чи розум, досвід минулого чи сміливість і надії на майбутнє, страхи чи довіра – вирішувати тільки мені... Чи страшно мені?! Ні. Я не боюся жити, не боюся любити, не боюся довіряти", – написала Ксенія.
За словами "холостячки", вона зробила для себе важливий висновок на проекті.
"Не потрібно шукати того, хто зробить тебе щасливим, того хто може компенсувати відсутнє. Потрібно бути наповненою і самодостатньою, і тоді ти зможеш повною мірою насолодитися партнером, побачивши в ньому те, що не може розгледіти ніхто інший", – підсумувала Мішина.
Хто покинув шоу "Холостячка" у 8 ефірі
Після 8 ефіру на церемонії троянд "холостячка" Ксенія Мішина вирішила відправити додому Андрія Рибака.
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