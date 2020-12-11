Андрій Рибак, Олександр Еллерт й Олексій Тригубенко мають познайомити Ксенію зі своїми найріднішими людьми.

У 8 випуску шоу "Холостячка" Ксенія Мішина познайомиться з рідними трьох чоловіків, які залишилися у проекті.Читайте такожУчасник шоу "Холостячка" прокоментував скандал на проекті

Вже у цьому ефірі "холостячка" вручить дві бутоньєрки фіналістам шоу. Напруга та пристрасті на проекті наростають.

"Залишилися чоловіки, з якими справді мене пов’язує більше, ніж симпатія. Одного з учасників я виберу собі для життя", — сказала Ксенія.

Однак, як повідомляє Telegram-канал СТБ, знайомство із сім’ями учасників викличе у "холостячки" не тільки приємні враження.

Так, батько Олексія Тригубенко здивує Ксенію зізнанням про життєві пріоритети сина, де родина — не на першому місці. А мати Андрія Рибака розповість "холостячці" історію, яка змусить Мішину змінити ставлення до чоловіка. А от Олександр Еллерт відмовиться знайомити "холостячку" з батьками.

"Холостячка" 8 випуск: анонс шоу

Хто залишив шоу "Холостячка" в 7 ефірі

Після 7 ефіру на церемонії троянд "холостячка" Ксенія Мішина вирішила відправити додому Євгенія Ковтуненка.

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Автор: Ольга Робейко