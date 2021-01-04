Українська актриса Ксенія Мішина розповіла, що не боїться розставання зі своїм обранцем, коміком Олександром Еллертом.
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Про це повідомляє Обозреватель.
За її словами, всі ситуації - це досвід, етап і шлях. І у всього, що відбувається є певна мета.
"Я не боюся, що відносини не складуться. Страх - це взагалі дуже оманливе почуття. За ним, адже може ховатися не тільки небезпека, але і щось інше, приємне і красиве. Я в собі виробила навичку - не боятися йти в страх", - зазначила Ксенія.
Також Ксенія додала, що зараз приймає свого обранця з усіма його чеснотами і недоліками. Вона вважає Олександра своїм однодумцем.
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