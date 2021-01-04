Ксенія Мішина вважає, що кожна ситуація - це досвід.

Українська актриса Ксенія Мішина розповіла, що не боїться розставання зі своїм обранцем, коміком Олександром Еллертом.

Читайте також"Холостячка" Мішина і Еллерт розповіли, яке влаштують весілля

Про це повідомляє Обозреватель.

За її словами, всі ситуації - це досвід, етап і шлях. І у всього, що відбувається є певна мета.

"Я не боюся, що відносини не складуться. Страх - це взагалі дуже оманливе почуття. За ним, адже може ховатися не тільки небезпека, але і щось інше, приємне і красиве. Я в собі виробила навичку - не боятися йти в страх", - зазначила Ксенія.

Також Ксенія додала, що зараз приймає свого обранця з усіма його чеснотами і недоліками. Вона вважає Олександра своїм однодумцем.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН