У четвер, 29 квітня, стало відоме ім’я героїні другого сезону українського шоу «Холостячка». Нею стала співачка Злата Огнєвіч.
УНІАН зібрав цікаві факти про виконавицю, за серце якої боротимуться чоловіки на ТБ-проекті.
Читайте такожУ мережі хвиля чуток: "холостячка" Мішина та Еллерт розірвали стосунки (фото)
Злата Огнєвіч: родина
Справжнє ім’я Злати Огнєвіч - Інна Леонідівна Бордюг. Вона народилася 12 січня 1986 року у Мурманську в сім'ї військового хірурга Леоніда Григоровича Бордюга та педагога Галини Василівни Бордюг. Сім'я жила в Ленінграді та Мінську. Інна почала займатися музикою в Судаку, куди переїхала з родиною у 5 років.
Участь Огнєвіч у шоу та конкурсах
У 2012 році Злата перемогла у нацвідборі на Євробачення з піснею «Gravity». У травні 2013 року вона представила Україну на 58-му пісенному конкурсі у Мальме, де вона посіла третє місце.
Злата була учасницею шоу «Танці з зірками» у 2018 році, її партнером був Дмитро Жук. Вже на другому ефірі, згідно з результатами голосування, пара покинула шоу.
Артистка також брала участь у шоу "Голос країни-8". Вона потрапила до команди Потапа та із підопічної стала його зірковою радницею.
Політичне життя Злати Огнєвіч
Вона була народною депутаткою України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка. У листопаді 2015 року Злата склала повноваження нардепки. У Раді вона заявила, що не бачить можливостей розвивати культуру в Раді і що стомилася від кулуарної боротьби.
Найвідоміші пісні Злати Огнєвіч
Злата Огнєвіч: особисте життя
Про особисте життя Огнєвіч воліє не розповідати, тож з цієї теми вона не багатослівна. Відомо, що понад рік вона вільна. Попередні стосунки були важкими, вона болісно переживала розставання.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram