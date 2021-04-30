35-річна українська артистка наважилася взяти участь у нашумілому проекті.

У четвер, 29 квітня, стало відоме ім’я героїні другого сезону українського шоу «Холостячка». Нею стала співачка Злата Огнєвіч.

УНІАН зібрав цікаві факти про виконавицю, за серце якої боротимуться чоловіки на ТБ-проекті.

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Злата Огнєвіч: родина

Справжнє ім’я Злати Огнєвіч - Інна Леонідівна Бордюг. Вона народилася 12 січня 1986 року у Мурманську в сім'ї військового хірурга Леоніда Григоровича Бордюга та педагога Галини Василівни Бордюг. Сім'я жила в Ленінграді та Мінську. Інна почала займатися музикою в Судаку, куди переїхала з родиною у 5 років.

Участь Огнєвіч у шоу та конкурсах

У 2012 році Злата перемогла у нацвідборі на Євробачення з піснею «Gravity». У травні 2013 року вона представила Україну на 58-му пісенному конкурсі у Мальме, де вона посіла третє місце.

Злата була учасницею шоу «Танці з зірками» у 2018 році, її партнером був Дмитро Жук. Вже на другому ефірі, згідно з результатами голосування, пара покинула шоу.

Артистка також брала участь у шоу "Голос країни-8". Вона потрапила до команди Потапа та із підопічної стала його зірковою радницею.

Політичне життя Злати Огнєвіч

Вона була народною депутаткою України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка. У листопаді 2015 року Злата склала повноваження нардепки. У Раді вона заявила, що не бачить можливостей розвивати культуру в Раді і що стомилася від кулуарної боротьби.

Найвідоміші пісні Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч: особисте життя

Про особисте життя Огнєвіч воліє не розповідати, тож з цієї теми вона не багатослівна. Відомо, що понад рік вона вільна. Попередні стосунки були важкими, вона болісно переживала розставання.

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Автор: Ольга Робейко